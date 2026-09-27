Подорожчання продуктів у Чернігівській області помітне майже по всіх категоріях товарів. За свіжими даними індексу цін Мінфіну станом на 26 вересня 2026 року, ціни на яйця, м'ясо, молочну продукцію та ковбасні вироби відчутно зросли порівняно з серпнем.

Ціни на продукти у Чернігівській області восени 2026 року відчутно зросли — порівняння з серпневими показниками демонструє помітне подорожчання на більшості полиць супермаркетів.

Про це свідчать актуальні дані індексу споживчих цін, який веде портал Мінфіну. Останнє оновлення цін — 26 вересня 2026 року. Ціни подано як середні по українських торговельних мережах (Novus, Auchan, Metro, Megamarket), тож вони є орієнтиром і для покупців на Чернігівщині.

Яйця та м'ясо подорожчали найбільше

Найпомітніший стрибок — на курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 зараз коштує 78,99 грн, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 грн. Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) піднялися до 84,25 грн проти 59,49 грн у серпні.

Курятина також додала в ціні. Філе птиці в середньому продають по 231 грн за кілограм (у серпні — 229,26 грн), тушку — по 114,25 грн проти 106,87 грн, стегно — по 150,67 грн проти 134,82 грн.

Свинина зросла ще відчутніше. Ошийок у середньому коштує 332,33 грн за кілограм (у серпні — 314,38 грн), грудинка — 221,82 грн проти 205,75 грн, шашлик — 286,13 грн проти 268,52 грн.

Молочка та ковбасні вироби

Варена ковбаса «Алан» лікарська подорожчала до 529,48 грн за кілограм (у серпні — 482,63 грн). Ковбаса «Ашан» лікарська зараз коштує 399,90 грн проти 381,05 грн.

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у середньому коштує 64,99 грн проти 59,51 грн у серпні, а «Простонаше» 1% — 71,50 грн проти 61,90 грн. Натомість твердий сир «Звени Гора» подешевшав: 532,45 грн за кілограм проти 553,02 грн у серпні, тоді як сир «Комо» 50% виріс до 616,32 грн проти 526,77 грн.

Дані актуальні на 26 вересня 2026 року за індексом цін Мінфіну; у різних магазинах регіону ціни можуть відрізнятися від середніх значень.

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