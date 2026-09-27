Ціни на продукти у Чернігівській області восени 2026 року відчутно зросли — порівняння з серпневими показниками демонструє помітне подорожчання на більшості полиць супермаркетів.
Про це свідчать актуальні дані індексу споживчих цін, який веде портал Мінфіну. Останнє оновлення цін — 26 вересня 2026 року. Ціни подано як середні по українських торговельних мережах (Novus, Auchan, Metro, Megamarket), тож вони є орієнтиром і для покупців на Чернігівщині.
Яйця та м'ясо подорожчали найбільше
Найпомітніший стрибок — на курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 зараз коштує 78,99 грн, тоді як у серпні середня ціна становила 57,12 грн. Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) піднялися до 84,25 грн проти 59,49 грн у серпні.
Курятина також додала в ціні. Філе птиці в середньому продають по 231 грн за кілограм (у серпні — 229,26 грн), тушку — по 114,25 грн проти 106,87 грн, стегно — по 150,67 грн проти 134,82 грн.
Свинина зросла ще відчутніше. Ошийок у середньому коштує 332,33 грн за кілограм (у серпні — 314,38 грн), грудинка — 221,82 грн проти 205,75 грн, шашлик — 286,13 грн проти 268,52 грн.
Молочка та ковбасні вироби
Варена ковбаса «Алан» лікарська подорожчала до 529,48 грн за кілограм (у серпні — 482,63 грн). Ковбаса «Ашан» лікарська зараз коштує 399,90 грн проти 381,05 грн.
Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у середньому коштує 64,99 грн проти 59,51 грн у серпні, а «Простонаше» 1% — 71,50 грн проти 61,90 грн. Натомість твердий сир «Звени Гора» подешевшав: 532,45 грн за кілограм проти 553,02 грн у серпні, тоді як сир «Комо» 50% виріс до 616,32 грн проти 526,77 грн.
Дані актуальні на 26 вересня 2026 року за індексом цін Мінфіну; у різних магазинах регіону ціни можуть відрізнятися від середніх значень.
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