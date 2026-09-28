Подорожчання продуктів у Миколаївській області триває — за даними моніторингу цін, вартість гречки та цукру в супермаркетах за останній місяць помітно зросла. Розповідаємо, скільки тепер коштують базові продукти в мережах області.

Подорожчання продуктів у Миколаєві не зупиняється — мешканці області фіксують подальше зростання цін на базовий продовольчий кошик. За даними моніторингу Мінфіну, актуальними на 28 вересня 2026 року, найдорожчі позиції в супермаркетах регіону продовжують повзти вгору.

Найбільше змінилася ціна на гречку. Середня вартість кілограма крупи в мережах області тепер становить 80,95 гривні, тоді як ще в серпні середньомісячна ціна була 74,63 гривні — тобто за місяць продукт додав понад 6 гривень. Найдешевше гречку продають у Metro та Auchan — по 74,90 гривні за кілограм, трохи дорожче в Novus (74,99 гривні), а найбільший цінник виставлений у Megamarket — 99 гривень.

Цукор теж не стоїть на місці

Подорожчання продуктів у Миколаївській області зачепило й цукор. Кристалічний цукор зараз у середньому коштує 35,82 гривні за кілограм — ще в серпні середньомісячна ціна була на рівні 30,22 гривні. Різниця становить близько 5,6 гривні на кілограмі за один місяць.

Розкид цін по мережах тут менший: у Metro та Auchan кілограм цукру продають по 34,90 гривні, у Novus — 34,99 гривні, а найдорожчий варіант знову в Megamarket — 38,50 гривні.

Що з іншими товарами кошика

Крім гречки й цукру, моніторинг відстежує також соняшникову олію, борошно, курячі яйця та курятину. Ці позиції традиційно реагують на коливання вартості сировини та логістики, тому фахівці радять стежити за цінниками в різних мережах і порівнювати їх перед покупкою.

Як заощадити на продуктах

Аби мінімізувати витрати, варто звертати увагу на акційні пропозиції мереж і купувати продукти з довшим терміном зберігання про запас. Ціни між супермаркетами області відчутно відрізняються — як видно на прикладі гречки, різниця між найдешевшою та найдорожчою позицією може сягати понад 24 гривні на кілограмі.

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