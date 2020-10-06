Сьогодні в окупованому Донецьку сталася надзвичайна подія

Зокрема, в Донецьку в районі 22 училища прогримів сильний вибух. Після цього місцеве населення змогло зняти на камеру задимлення в мікрорайоні, пише Replyua.

Цілком ймовірно, була пожежа, адже на кадрах можна побачити стовпи диму, які піднімаються над деревами і житловими будинками.

Крім того, пожежники так званого "Міністерства" надзвичайних ситуацій квазіосвіти "Донецької народної республіки" приїжджали до двадцять другого училища.

Відомо, що професійно-технічне училище №22 розташовується в прифронтовому Кіровському районі Донецька.

Крім того, місцеві жителі повідомляють і про те, що вчора потужний вибух прогримів у Донецьку в мікрорайоні Текстильник, в тому ж Кіровському районі, що недалеко від двадцять другого училища. В цей же час люди відкинули ймовірність підриву гранати. Там сталося щось потужніше. Люди пишуть, що в місті переполох і діляться тим, що було чутно:" Шарахнуло добре"," Аж скла здригнулися", "Щось бумкнуло!", "на гранату не схоже".

Також раніше повідомлялося, що 23 вересня стався потужний вибух на Донбасі біля позицій ЗСУ.

Зокрема, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, захисників України, зі складу Об'єднаних сил отримали тяжкі осколкові поранення.

Зазначається, що захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доставили до лікувального закладу.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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