Бойовики на Донбасі активно працюють над боєздатністю своїх підрозділів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Так, українська розвідка інформує, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.
Відомо, що на окупованих територіях розпочалися навчання, і всім цим процесом керує командування Збройних сил РФ.
Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте: "Чудова кішечка"
Найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт в купальнику показала, на що здатна: "Краща"
Асмус, яка розлучається, в прозорому комбінезоні несподівано звернулася до Харламова: "Нахрін божевільні.."
Схудла Каменських спустила сукню, здивувавши розмірами бюста в гірчичному бікіні: "Афродіта"
В Міноборони повідомляють, що на єдиному оперативному тлі на окупованому Донбасі були розпочаті командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами 1-го і 2-го АК російсько-окупаційних військ.
"Вони приведені в бойову готовність "Повна" (щодо навчань). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів", - інформують в Міністерстві оборони.
Також в ГУР Міноборони зазначили, що противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Також Politeka писала про найпотужнішу військову техніку, яка з'явилася у бійців ЗСУ, окупантам буде непереливки: вражаючі кадри.