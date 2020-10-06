У бойовиків проходять навчання під керівництвом ЗС РФ

Бойовики на Донбасі активно працюють над боєздатністю своїх підрозділів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка інформує, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.

Відомо, що на окупованих територіях розпочалися навчання, і всім цим процесом керує командування Збройних сил РФ.

В Міноборони повідомляють, що на єдиному оперативному тлі на окупованому Донбасі були розпочаті командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами 1-го і 2-го АК російсько-окупаційних військ.

"Вони приведені в бойову готовність "Повна" (щодо навчань). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів", - інформують в Міністерстві оборони.

Також в ГУР Міноборони зазначили, що противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

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