Росія перекинула на фронт новітні танки для посилення своїх терористичних угруповань

Незважаючи на Мінські домовленості командування ЗС РФ зосередило зусилля на нарощуванні бойової здатності з'єднань і частин 1 і 2 АК РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється в щоденному зведенні відомства, передає Обозреватель.

Українські розвідники повідомили, що зараз триває переозброєння танкових підрозділів. Замість танків Т-64, які вичерпали ресурс експлуатації, з території РФ залізничним транспортом завозяться танки Т-72Б.

"Вилучені окупантами з танкових підрозділів танки Т-64 будуть розміщуватися на спеціальних майданчиках для демонстрації таким чином виконання Мінських домовленостей про відведення важкої техніки від лінії зіткнення" ,- заявили розвідники, зазначивши, що нахабство Кремля не знає кордонів.

Також раніше повідомлялося, що бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння. Зокрема, були помічені - танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" и "Лягушка".

Так, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків (ймовірно Т-72 - 5 одиниць, невстановленого типу - 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм). Крім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксовано три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танків (невстановленого типу) і три буксирувані гаубиці (імовірно Д-30А "жаба", 122 мм).

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