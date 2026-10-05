Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області не має єдиної фіксованої дати для всіх населених пунктів.

Згідно з постановою Кабміну №830, опалення мають запускати не пізніше ніж через три доби після того, як середня температура тримається на рівні +8 °C або нижче. Остаточне рішення приймають органи місцевого самоврядування.

Тобто коротке похолодання саме по собі ще не означає, що батареї одразу стануть теплими. Якщо після кількох холодних днів знову прийде потепління, ситуацію оцінюватимуть з урахуванням температурних показників.

До зими комунальні служби перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні.

У Сумах начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив про підготовку господарства до холодного періоду. За його словами, підприємства та соціальні заклади мають резервні джерела живлення і пальне. Комунальна інфраструктура, як стверджує посадовець, готова працювати навіть за можливих енергетичних криз.

Але питання стану житлового фонду залишається відкритим. Підприємства, відповідальні за подачу тепла, говорять про підготовку загальними формулюваннями. Домові комітети лише почали активно оформлювати необхідні дозволи.

Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області для окремих будинків може залежати не тільки від погоди, а й від їхньої технічної готовності.

ТОВ «Сумитеплоенерго» забезпечує теплом 12 одноповерхових будинків у Сумах, які раніше були кооперативами. Директор компанії Дмитро Васюнін розповів «Українському радіо. Суми», що ці будівлі системно не готувалися до зими.

Раніше тепло їм подавали попри проблеми з підготовкою. Цього року, за словами керівника підприємства, підхід буде іншим: будинки повинні виконати встановлені технічні вимоги.

«Підготуються до зими — будуть з теплом, не підготуються — буде так, як буде», — заявив Васюнін.

Таким чином, мешканцям варто стежити не лише за прогнозом погоди, а й за готовністю конкретного будинку до підключення.





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