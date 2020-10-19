Якби хоч один аеродром окупанти захопили, все склалося б набагато трагічніше

У 2014 році Росія активно намагалася захопити аеропорти на Донбасі для їх активного подальшого використання в цій війні

У разі їх успішного захоплення там би з'явилися російські військові літаки під виглядом "авіації Л/ДНР". Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL.TV розповів генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос.

У програмі "Підсумки дня", присвяченій Дню захисника України, генерал пояснив, чому за Донецький, Луганський і Краматорський аеропорти точилися такі запеклі бої.

"На той момент це могло дати якраз можливість виправдати перебування авіаційної техніки російської на території Донбасу. Луганський аеропорт практично знищили, і там би сісти нічого не змогло. З Донецьким аеропортом те ж саме. І ми досі його бачимо і можемо завдавати поразки по тих площинах, а Краматорський аеродром ми втримали. Тому саме це не дало росіянам можливості виправдати знаходження авіаційної техніки", – підкреслив військовий.

Якби атаки росіян увінчалися успіхом, й українські захисники віддали їм хоча б один аеродром в нормальному стані, то ситуація була б наступною:

"Того ж дня там з'явилися б літаки з українськими знаками, тризубами та українськими синьо-жовтими емблемами, і вони б сказали, що це захоплені українські літаки. Ніхто б вже потім не розбирався, звідки вони взялися. А це була б безпосередньо техніка Російської Федерації", – зазначив Кривонос.

За словами генерала, появі російської авіації на території ОРДЛО заважає тільки відсутність аеродромів. Однак, якщо буде політична воля Путіна, то відсутність аеропортів в Україні для окупантів не стане перешкодою.

"У них уздовж українського кордону достатньо аеродромів, з яких літаки можуть злітати і діставати до наших міст або до об'єктів, які їх цікавлять", – заявив генерал.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, коли ж Путін зможе використовувати військову авіацію на Донбасі, Кривонос відповів: це станеться тільки в тому випадку, якщо він знайде аргументи для виправдання втручання на міжнародному рівні.

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