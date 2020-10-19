Если бы хоть один аэродром оккупанты захватили, все сложилось бы намного трагичнее

В 2014 году Россия активно пыталась захватить аэропорты на Донбассе для их активного дальнейшего использования в этой войне

В случае их успешного захвата там бы появились российские военные самолеты под видом «авиации Л/ДНР». Об этом в интервью OBOZREVATEL.TV рассказал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В программе «Итоги дня», посвященной Дню защитника Украины, генерал объяснил, почему за Донецкий, Луганский и Краматорский аэропорты велись такие ожесточенные бои.

«На тот момент это могло дать как раз возможность оправдать нахождение авиационной техники российской на территории Донбасса. Луганский аэропорт практически уничтожили, и там бы сесть ничего не смогло. С донецким аэропортом то же самое. И мы до сих пор его видим и можем наносить поражения по тем площадям, а краматорский аэродром мы удержали. Поэтому именно это не дало россиянам возможности оправдать нахождение авиационной техники», – подчеркнул военный.

Если бы атаки россиян увенчались успехом, и украинские защитники отдали им хотя бы один аэродром в нормальном состоянии, то ситуация была бы следующей:

«В тот же день там появились бы самолеты с украинскими знаками, тризубами и украинскими сине-желтыми эмблемами, и они бы сказали, что это захваченные украинские самолеты. Никто бы уже потом не разбирался, откуда они взялись. А это была бы непосредственно техника Российской Федерации», – отметил Кривонос.

По словам генерала, появлению российской авиации на территории ОРДЛО мешает только отсутствие аэродромов. Однако, если будет политическая воля Путина, то отсутствие аэропортов в Украине для оккупантов не станет помехой.

«У них вдоль украинской границы достаточно аэродромов, из которых самолеты могут взлетать и доставать до наших городов или до объектов, которые их интересуют», – заявил генерал.

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда же Путин сможет использовать военную авиацию на Донбассе, Кривонос ответил: это произойдет только в том случает, если он найдет аргументы для оправдания вмешательства на международном уровне.

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