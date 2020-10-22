Це вже виходить за всі рамки!

Ватажок терористів Денис Пушилін визнав, що в ОРДЛО не можуть впоратися з вірусом

Крім того, він визнав, що в ОРДЛО вже почалася друга хвиля вірусу, яка косить ряди бойовиків. При цьому він заявив, що в ситуації з COVID-19 в ОРДЛО нібито винна і Україна, зокрема, "обстріли" з її боку.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Високі темпи зростання епідемії, соціально-економічні умови, в яких живе "республіка" , а також блокада і відновлення обстрілів з боку України не дозволяють та заважають нам вирішити проблему самостійно",- висловився представник окупантів.

Зокрема, за його словами, тепер Росія нібито забезпечить "Республіці" поставки лікарських препаратів і товарів медичного призначення: тест-системи і витратні матеріали на проведення ПЛР-досліджень, Засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, 30 апаратів ШВЛ, 75 кисневих концентраторів, пульсоксиметри та інше медичне обладнання загальною вартістю 258 млн рублів.

Варто нагадати, що зовсім інше заявляла так звана "міністр охорони здоров'я" ОРДЛО Наталія Пащенко. Вона говорила, що Кремль "продинамив" звернення "ЛНР" з приводу російської вакцини від китайського вірусу для ОРДЛО.

При цьому була проігнорована не тільки прохання надати її в якості гуманітарної допомоги для бойовиків, але також в Росії відмовилися її продати для ОРДЛО.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.