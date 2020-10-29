У мережі показали рівень забруднення річки Салгіра в Криму

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер під ніком RoksolanaToday&Кримua в Twitter.

"Сімферополь. Найчистіші води Салгіра", - йдеться в підписі до знімків.

На опублікованих кадрах видно, що водойма накрила пляму нафтових відходів на поверхні річки, яка колись вважалася найчистішою.

На інших знімках видно, що поверхня води стягнула незрозуміла сіра плівка.

У коментарях під постом навіть знайшли пояснення такому явищу:

"Ось що значить нафтова держава", "По всій РФ річки нафтою залиті, тепер і у Вас. Воду їм дайте", - писали в мережі.

Раніше російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який також призначений Кремлем "куратором" півострова, запропонував використовувати стічні води, щоб забезпечити Крим водою. Схоже, влада Кремля вважає, що така вода зійде і людям, і худобі - за 7 років вони нічого кращого не змогли придумати.

Він пояснив, що Росія нібито запустить систему очищення стічних вод, щоб повторно їх використовувати на потреби населення.

Нагадаємо, українські воїни яскраво пояснили, чому у РФ немає шансів на Донбасі.

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