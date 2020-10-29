У мережі показали рівень забруднення річки Салгіра в Криму
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував блогер під ніком RoksolanaToday&Кримua в Twitter.
"Сімферополь. Найчистіші води Салгіра", - йдеться в підписі до знімків.
На опублікованих кадрах видно, що водойма накрила пляму нафтових відходів на поверхні річки, яка колись вважалася найчистішою.
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На інших знімках видно, що поверхня води стягнула незрозуміла сіра плівка.
У коментарях під постом навіть знайшли пояснення такому явищу:
"Ось що значить нафтова держава", "По всій РФ річки нафтою залиті, тепер і у Вас. Воду їм дайте", - писали в мережі.
Раніше російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який також призначений Кремлем "куратором" півострова, запропонував використовувати стічні води, щоб забезпечити Крим водою. Схоже, влада Кремля вважає, що така вода зійде і людям, і худобі - за 7 років вони нічого кращого не змогли придумати.
Він пояснив, що Росія нібито запустить систему очищення стічних вод, щоб повторно їх використовувати на потреби населення.
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