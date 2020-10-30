За даними штабу, за добу - двоє загиблих і двоє поранених

В результаті обстрілів на Донбасі 29 жовтня було поранено більше, ніж двоє українських військових

Як передає Politeka, про це заявила волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці в соцмережі.

Так, за її словами, в результаті порушення режиму тиші з боку бойовиків поранення отримали п'ятеро бійців ЗСУ.

"Командування бреше, що поранених було тільки двое, поранено п`ять бійців", - написала волонтерка.

За її словами, у Золотому-4 отримав поранення старший солдат (ВОГ с коптера), у Водяному - матрос (важке поранення в результаті пострілу снайпера), у Новгородському - старший матрос (в результаті обстрілу з міномета), а також лейтенант і старший матрос (в результаті підриву на міні).

"Навіщо брехати, ми ж все рівно будемо знати і призвища бійців ми теж знаємо. І ще на Водяному у морпіхів двое вбитих", - додала Юсупова.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції бійців ЗСУ. За даними штабу ООС, з гранатометів і стрілецької зброї були атаковані позиції сил ООС поблизу Водяного, в результаті чого двоє бійців ЗСУ загинули.

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