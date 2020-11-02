Міноборони Російської Федерації взялося будувати водозабір у Бельбекській долині окупованого Криму

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ЗМІ півострова.

За інформацією преси, на березі Бельбек побудують накопичувальний басейн з водозабором. На об'єкті з'являться насосні станції та очисні споруди.

Роботи також ведуться в Кадиківському кар'єрі.

"Військові прокладуть близько трьох кілометрів водоводу. Для доставки води з Кадиківського кар'єру в Севастополь прокладуть понад 10 кілометрів труб. Крім цього, тут же будівельники встановлять плавучу насосну станцію, яка буде піднімати 20 тисяч кубометрів води на добу на висоту", – йдеться в публікації.

Обидва проекти планують завершити до березня наступного року.

На своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday коротко і ємко пояснила, чим обернеться це будівництво для пересічних жителів околиць.

Бельбекская долина

Напоить ЧФ РФ любой ценой

Армия орды строит водозабор,что б отобрать у людей долины воду Бельбека pic.twitter.com/N891HINBX7 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 31, 2020

"Водозабір забере воду у жителів Бельбекської долини і напоїть-відмиє армію РФ. Нічого в Криму не робиться з інших причин. Тільки потреби МО РФ. Все", – написала вона.

Люди, які живуть в долині, категорично проти водозабору. Більшість сіл тут не мають централізованого водопостачання, а через специфічний рельєф пробурити свердловину в цій місцевості також практично неможливо. У зв'язку з цим на території практично всіх домоволодінь в найближчих селах є колодязі.

Якщо з'явиться водозабір, обсяг підземних вод знизиться, і вода в колодязях пропаде.

Нагадаємо, кримчани завили від свавілля окупантів і поскаржилися на злидні.

Як повідомляла Politeka, кримчани заради видобутку води зважилися на відчайдушний крок: не гребують навіть втратити здоров'я.

Також Politeka писала, що плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.