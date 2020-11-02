Міноборони Російської Федерації взялося будувати водозабір у Бельбекській долині окупованого Криму
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ЗМІ півострова.
За інформацією преси, на березі Бельбек побудують накопичувальний басейн з водозабором. На об'єкті з'являться насосні станції та очисні споруди.
Роботи також ведуться в Кадиківському кар'єрі.
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"Військові прокладуть близько трьох кілометрів водоводу. Для доставки води з Кадиківського кар'єру в Севастополь прокладуть понад 10 кілометрів труб. Крім цього, тут же будівельники встановлять плавучу насосну станцію, яка буде піднімати 20 тисяч кубометрів води на добу на висоту", – йдеться в публікації.
Обидва проекти планують завершити до березня наступного року.
На своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday коротко і ємко пояснила, чим обернеться це будівництво для пересічних жителів околиць.
"Водозабір забере воду у жителів Бельбекської долини і напоїть-відмиє армію РФ. Нічого в Криму не робиться з інших причин. Тільки потреби МО РФ. Все", – написала вона.
Люди, які живуть в долині, категорично проти водозабору. Більшість сіл тут не мають централізованого водопостачання, а через специфічний рельєф пробурити свердловину в цій місцевості також практично неможливо. У зв'язку з цим на території практично всіх домоволодінь в найближчих селах є колодязі.
Якщо з'явиться водозабір, обсяг підземних вод знизиться, і вода в колодязях пропаде.
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