На Полтавщині вихователька дитсадку побила трирічного хлопчика за те, що він не зміг самостійно одягнутись

Як передає Politeka, відео кричущого випадку виклала на своїй сторінці в соцмережі мама дитини.

Так, у селищі Велика Бузова Полтавської області вихователька дитячого садка почала бити маленьку дитину за те, що він не міг самостійно одягнутися і взутися. В цей час хлопчик кричав та плакав, а доросла жінка продовжувала на нього гримати і застосовувати силу.

Відео зняла старша сестра хлопчика, яка прийшла у дитсадок, щоб забрати малюка. Вона показала ці кадри матері, і та вирішила розмістити їх у соцмережі.

"Батьки!!! Це просто жах, що коїться в садочку Великої Бузови?! Яке там відношення до моєї дитини!!! Моїй дитині 3 роки виповнилося 1 місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися і вдягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі!!! Те, що я побачила на відео!!! Яке право має вихователь Герасименко Людмила Борисівна так поводитися з чужою маленькою дитиною?! В цій усій ситуації була свідком завідуюча садком Васюк Олена Іванівна, і ніяк не відреагувала!!! Але зробила зауваження моїй дитині, що він впертий. Такі люди не повинні працювати біля дітей! Ніколи б не подумала, що прийдеться таке пережити!!!", - написала мама малюка Галина Іващенко.

На записі видно, що вихователька кричить на заплаканої хлопчика, а потім бере його на руки і починає лупцювати.

Користувачі соцмережі обурились поведінкою виховательки та назвали її "невихованою кобилою".

"Який жах! Вона не повинна працювати у ДНЗ!", "І скільком дітям, "цим м'ясником", інакше не назвеш, було поламано психіку...", "Женіть в три шиї. І в службу захисту з цим відео", "Звільнити і притягнути до кримінальної відповідальності. Негайно", "Дивлюся й серце розривається", - пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, у Дніпрі горе-мати напилася і забула дитину в парку, кадри: 10-місячну дівчинку знайшли замерзлою і в сльозах.

Раніше Politeka писала, що 5-річного українця пошматувала вівчарка: господарі собаки впевнені - це нещасний випадок, кадри.

Також Politeka писала, що семирічний українець подарував друге життя маленькій Ані: чудо-порятунком здивовані навіть лікарі.