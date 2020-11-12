Для управління незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу знаходяться російські військові
Про це повідомила делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму співробітництва з питань безпеки, повідомляє "Укрінформ".
Крім того, в делегації уточнили, що туди залучені 2,1 тис.кадрових російських військових.
Вони задіяні в підрозділах тилу і бойового забезпечення як військові радники та інструктори. На жаль, вдома їм не сидиться, адже плювати Росії на міжнародні договори та перемир'я.
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Також, за даними на листопад 2020 року, на території ОРДЛО знаходяться 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів Збройних сил РФ, заявили члени української делегації.
Незважаючи на оголошене з 27 липня перемир'я, на тимчасово окупованій Росією території Донбасу Місія ОБСЄ фіксує постійне переміщення військової техніки і невідомих вантажів через непідконтрольні Україні ділянки кордону.
Також раніше повідомлялося, що основу російського контингенту в Карабаху складають контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський Самарської області. Військові цієї в/ч брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.
Незрозуміло після цього, який вони мир можуть принести в Карабах, адже після себе вони залишили лише сльози матерів і дружин загиблих бійців ЗСУ.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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