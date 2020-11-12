Для управління незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу знаходяться російські військові

Про це повідомила делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму співробітництва з питань безпеки, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, в делегації уточнили, що туди залучені 2,1 тис.кадрових російських військових.

Вони задіяні в підрозділах тилу і бойового забезпечення як військові радники та інструктори. На жаль, вдома їм не сидиться, адже плювати Росії на міжнародні договори та перемир'я.

Також, за даними на листопад 2020 року, на території ОРДЛО знаходяться 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів Збройних сил РФ, заявили члени української делегації.

Незважаючи на оголошене з 27 липня перемир'я, на тимчасово окупованій Росією території Донбасу Місія ОБСЄ фіксує постійне переміщення військової техніки і невідомих вантажів через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Також раніше повідомлялося, що основу російського контингенту в Карабаху складають контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський Самарської області. Військові цієї в/ч брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.

Незрозуміло після цього, який вони мир можуть принести в Карабах, адже після себе вони залишили лише сльози матерів і дружин загиблих бійців ЗСУ.

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