Хлопчик переходив дорогу, коли мікроавтобус збив його на смерть

Так, трагедія сталася в в селищі Клевань Рівненської області. Все відбулося миттєво - мікроавтобус збив дитину, проігнорувавши пішохідний перехід.

Про це повідомили у відділі комунікації Рівненської обласної поліції.

Від отриманих травм потерпілий 10-річний хлопчик загинув на місці. Швидше за все, хлопчик йшов додому після школи.

"Аварія сталася на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне. Поліцейські попередньо з'ясували, що водій автобуса допустив наїзд на хлопчика. Дитина загинула на місці", - сказано в повідомленні.

Наразі слідчі слідчого управління на місці події встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Також раніше повідомлялось, що на днях ДТП сталася у Вінниці. Так, 28-річний водій автомобіля Renault Master залишив машину запарковану на стоянці і пішов в магазин.

Після цього мікроавтобус почав самовільно рухатися і скоїв наїзд на літню жінку, яка перебувала на тротуарі попереду.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.