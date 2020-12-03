Хлопчик переходив дорогу, коли мікроавтобус збив його на смерть
Так, трагедія сталася в в селищі Клевань Рівненської області. Все відбулося миттєво - мікроавтобус збив дитину, проігнорувавши пішохідний перехід.
Про це повідомили у відділі комунікації Рівненської обласної поліції.
Від отриманих травм потерпілий 10-річний хлопчик загинув на місці. Швидше за все, хлопчик йшов додому після школи.
Обірвалося життя зірки "Голосу", на останніх кадрах він встиг повідомити головне: "Випадково ввів собі..."
По 8 тисяч гривень допомоги роздадуть українцям, плату за оренду скасують: "Гроші можуть отримати навіть ті, хто..."
Мітяй зі "Сватів" похвалився своєю реальною дружиною, Буханкіній такі форми і не снилися: "Яка красива..."
Син Орбакайте від Преснякова розбурхав видом у ванній і показав, яким став дорослим: "У вас такі..."
"Аварія сталася на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне. Поліцейські попередньо з'ясували, що водій автобуса допустив наїзд на хлопчика. Дитина загинула на місці", - сказано в повідомленні.
Наразі слідчі слідчого управління на місці події встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.
Також раніше повідомлялось, що на днях ДТП сталася у Вінниці. Так, 28-річний водій автомобіля Renault Master залишив машину запарковану на стоянці і пішов в магазин.
Після цього мікроавтобус почав самовільно рухатися і скоїв наїзд на літню жінку, яка перебувала на тротуарі попереду.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.