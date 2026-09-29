Графіки відключення світла у Запорізькій області з 30 вересня та 1 жовтня оприлюднено — через планові та термінові ремонти електрообладнання частина вулиць тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла у Запорізькій області з 30 вересня та 1 жовтня вже оприлюднено — у ці дні мешканці кількох десятків вулиць обласного центру тимчасово залишаться без електропостачання.

Причина — планові та термінові ремонти електрообладнання. Про конкретні години й адреси повідомляє Запоріжжяобленерго.

У середу, 30 вересня, найдовша перерва триватиме з 08:00 до 20:00. Без світла в цей проміжок будуть, зокрема, вулиці Автозаводська, Академіка Амосова, Благовіщенська, Бойова, Героїв Національної гвардії України, Запорізька, Покровська, Поштова, Троїцька, Українська, Фортечна, Шкільна, Ялтинська, Соборний проспект, Привокзальна площа та прилеглі провулки. З 09:00 до 17:00 відключення торкнуться вулиць Верхня, Леоніда Жаботинського, Мала, Михайла Гончаренка, Променева, Скельна, Сталеварів, Фанатська і Соборного проспекту. Окремо з 09:30 до 17:00 триватиме терміновий ремонт на вулиці Зачиняєва.

У четвер, 1 жовтня, графік великою мірою повториться. З 08:00 до 20:00 знеструмлять той самий перелік вулиць, що й напередодні, — від Автозаводської до Ялтинської та Привокзальної площі. З 09:00 до 17:00 додатково відключать вулиці Алмазна, Анатолія Солов'яненка, Володимира Мономаха, Історична, Мирослава Симчича, Молодіжна, Павлокічкаська, Перспективна, Ринкова, Фінальна, Фінансова, Фундаментальна та шосе Північне. Вулиця Зачиняєва знову в графіку термінового ремонту з 09:30 до 17:00.

Окремо в ніч на 2 жовтня, з 23:00 1 жовтня до 07:00, світло вимикатимуть на вулицях Алмазна, Аматорська, Історична, Компресорна, Мирослава Симчича, Молодіжна, Насосна, Павлокічкаська, Перспективна, Платона Майбороди, Ринкова, Фільтрова та в Черепашковому провулку.

Мешканцям зазначених адрес радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а електроприлади вимкнути з розеток, щоб захистити їх від стрибків напруги після відновлення живлення. Точний перелік вулиць і час можуть уточнюватися безпосередньо в день робіт.

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