Українці в жаху, такого в їхньому селі не було...

Під Запоріжжям орудує загадкова істота, що пожирає домашніх тварин

Зокрема, лише за останній тиждень у селі Біленьке загинули десятки кроликів та курей. Селяни кажуть, його манери дуже незвичайні, він не забирає здобич, і навіть не ласує нею.



Від істоти не допомагають ні залізні клітки, ні міцні ланцюги, йдеться в сюжеті ТСН.

Іван показує своє знищене господарство - понівечені клітини, вирвані і погризені сітки з міцного дроту. Ще кілька днів тому у чоловіка було два десятки кроликів. Всіх вранці знайшов з відкушеними головами.

Невідома істота тероризує село вже близько тижня. Селяни спочатку думали, що це чупакабра, але досі не впевнені в цьому,

Інший житель села також розповідає про набіг невідомого звіра. Він показує клітини з кроликами і їх мертві тіла. Таємниче тварина просто перегризла їм глотки і зникла. Люди вже просто бояться за свої життя, кажуть, що такого в їхньому селі ніколи ще не було.

У коментарях українці висували свої припущення, що за монстр міг нападати на тварин: "по розірваним клітинам видно щелепи у нього потужні. Так що це або вовк або велика собака"," Вовчару зі сказом мабуть завели", " казка чи ні, але такий дріт звичайний звір не розірве. Треба камери встановлювати".

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