Під Запоріжжям орудує загадкова істота, що пожирає домашніх тварин
Зокрема, лише за останній тиждень у селі Біленьке загинули десятки кроликів та курей. Селяни кажуть, його манери дуже незвичайні, він не забирає здобич, і навіть не ласує нею.
Від істоти не допомагають ні залізні клітки, ні міцні ланцюги, йдеться в сюжеті ТСН.
Іван показує своє знищене господарство - понівечені клітини, вирвані і погризені сітки з міцного дроту. Ще кілька днів тому у чоловіка було два десятки кроликів. Всіх вранці знайшов з відкушеними головами.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
У лікарні Одеси пішов з життя підліток, незважаючи на всі зусилля лікарів: трагічні подробиці
Кара небесна наздогнала Полякову, що похвалилася розкішшю на Мальдівах: "Не хочу засмучуватися, але..."
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко зізнався, що у нього зараз з Мішиною і в своїй проблемі: "Я не вмію..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Невідома істота тероризує село вже близько тижня. Селяни спочатку думали, що це чупакабра, але досі не впевнені в цьому,
Інший житель села також розповідає про набіг невідомого звіра. Він показує клітини з кроликами і їх мертві тіла. Таємниче тварина просто перегризла їм глотки і зникла. Люди вже просто бояться за свої життя, кажуть, що такого в їхньому селі ніколи ще не було.
У коментарях українці висували свої припущення, що за монстр міг нападати на тварин: "по розірваним клітинам видно щелепи у нього потужні. Так що це або вовк або велика собака"," Вовчару зі сказом мабуть завели", " казка чи ні, але такий дріт звичайний звір не розірве. Треба камери встановлювати".
Нагадаємо, у Запоріжжі незадоволений чоловік влаштував демарш через карантин.
Як повідомляла Politeka, в Запоріжжі українка намагалася продати свого сина для заняття жебрацтво
Також Politeka писала, що у Запоріжжі місцева мешканка виростила вдома рідкісне дерево.