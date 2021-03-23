У Києві чоловік знайшов в орендованій квартирі труп

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".

Так, в українській столиці в ніч на вівторок, 23 березня, за адресою проспект Алішера Навої, 86 квартирант знайшов у помешканні труп жінки, у якої знімав кімнату. Закривавлене тіло лежало на дивані в квартирі.

Столичні правоохоронці отримали виклик про інцидент близько в 23.30.

За попередньою інформацією, жінка 1967 року народження загинула в результаті отримання чисельних ножових поранень. Також в квартирі на момент трагедії був співмешканець загиблої. Поліцейські встановили, що перед тим, що сталося, між парою виник конфлікт, і чоловік вдарив ножем загиблу.

"Чоловіка 1962 року народження затримали для подальших розглядів. На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативна група і медики. Подробиці події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.

Наразі 33–річному лікарю-стоматологу вже повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.