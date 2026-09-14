Графіки відключення світла в Черкасах з 15 по 17 вересня оприлюднило «Черкасиобленерго»: без електропостачання на кілька годин щодня залишаться десятки вулиць обласного центру та кілька сіл району.

Графіки відключення світла в Черкаській області на найближчі три дні тижня вже оприлюднені — енергетики попередили про планові ремонтні роботи на мережах з 15 по 17 вересня.

Графіки відключення світла в Черкасах з 15 по 17 вересня стосуються більшості житлових кварталів обласного центру та низки сіл району.

Як повідомляє Черкасиобленерго, планові знеструмлення заплановані у зв'язку з ремонтними роботами на електрообладнанні.

Які вулиці в Черкасах залишаться без світла 15 вересня

Цього дня енергетики працюватимуть з 09:00 до 16:00. Під відключення потраплять вулиці С. Кішки, Чиковані, Молоткова, провулок Я. Воронченка, Ю. Липи, а також Корсунський та Дніпровський провулки. Без світла тимчасово будуть і Гуржіївська, Гетьмана Сагайдачного та С. Шелухіна.

16 вересня: знеструмлення триватимуть до 17:00

У четвер без електроенергії з 08:00-09:00 до 17:00 будуть б-р Т. Шевченка, вулиці Захисників України, Дахнівська, Набережна та Новопречистенська. У районі світла не буде також у селах Свидівок і Макіївка.

17 вересня: останній день планових робіт

У п'ятницю знеструмлення з 09:00 до 17:00 торкнуться вулиць Грибна, Пахарів, С. Єфремова, Абрикосова, Онопрієнко та Г. Буркацької. У районі без світла залишиться й село Малий Бузуків.

У компанії нагадують, що інформація про час початку та закінчення перерв електроживлення актуалізується кожні 60 хвилин, тому точний час відновлення світла може дещо зсуватися.

Куди звертатися при аварійному відключенні

Повідомити про відсутність світла та уточнити графік можна цілодобово за телефонами кол-центру Черкасиобленерго: 0800 501 328 або (0472) 33 87 87.

Раніше Politeka повідомляла, назвала адреси, які залишаться без світла на тиждень з 14 по 20 вересня.