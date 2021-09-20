У Києві на лаві підсудних опинився чоловік 26 років, якого звинуватили в домашньому насильстві над власною бабусею.

Про це передали у прес-службі міської прокуратури Києва.

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20 вересня представники прокуратури передали до суду обвинувальний акт. Виходячи з матеріалів справи, 26-річний онук протягом року тероризував літню жінку, віднімаючи у неї гроші і змушуючи для нього готувати. Молодий чоловік погрожував бабусі фізичною розправою і залякував іншими способами. Нерідко це відбувалося на очах у маленького брата підозрюваного.

Якщо провина чоловіка підтвердиться на суді, йому загрожує до двох років ув'язнення. В якості альтернативного покарання підсудному можуть призначити обмеження волі строком на п'ять років, арешт на півроку, громадські роботи, строком від 150 до 240 годин.

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Раніше правоохоронці з'ясували, що 26-річний киянин жив під дверима квартири бабусі, зайнявши частину загального коридору. Він не дозволяв жінці 72 років залишати житло. Чоловік принижував літню жінку, залякував і ображав. Бабуся віддавала гроші тирану, оскільки хвилювалася за життя маленького онука і своєї дочки. Правоохоронці затримали киянина. Його взяли під варту. Чоловік раніше сидів за різні злочини і притягувався за домашнє насильство.

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