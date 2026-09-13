У серпні попит на оренду житла на Дніпропетровщині зріс на 28%, а пропозиція скоротилася на 15%. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири — до 20 тисяч гривень на місяць.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області — не єдина фінансова тема, яка хвилює мешканців регіону: у серпні на Дніпропетровщині помітно зросли ціни на оренду житла — попит підскочив на 28%, а пропозиція впала на 15%.

Про це свідчить аналітика сервісу DIM.RIA, яку наводить видання Dnipro.media, за підсумками серпня 2026 року. Найбільше за місяць подорожчали однокімнатні квартири — одразу на 10%, до 20 тисяч гривень на місяць. У річному вимірі, порівняно із серпнем 2025-го, їхня середня вартість зросла на 33%.

За рівнем цін на однокімнатні квартири Дніпропетровщина поступається лише Києву, Закарпатській та Івано-Франківській областям. Двокімнатна квартира в регіоні у серпні в середньому коштувала 23 тисячі гривень — на 2% більше, ніж у липні, та на 21% більше у річному вимірі. Трикімнатні квартири здавали в середньому за 25 тисяч гривень: за місяць ціна не змінилася, однак за рік зросла на 14%.

Скільки коштують квартири на продаж

На ринку продажу вторинного житла у серпні кількість оголошень на Дніпропетровщині збільшилася на 4%, а кількість пошукових запитів — на 6% проти липня. Середня вартість однокімнатної квартири становила 36 тисяч доларів і за місяць не змінилася, хоча це на 9% дорожче, ніж торік.

Двокімнатні квартири на вторинці коштували в середньому 40 тисяч доларів — на 3% більше, ніж у липні, та на 8% більше у річному вимірі. Середня ціна трикімнатної квартири сягнула 49,7 тисячі доларів: за місяць вона зросла на 4%, а порівняно із серпнем 2025 року — на 6%.

Що відбувається з новобудовами

На ринку новобудов попит у регіоні в серпні зменшився на 8%. Середня заявлена вартість квадратного метра становила 1164 долари — на 0,5% менше, ніж у липні, тоді як у річному вимірі «квадрат» подорожчав на 4,5%.

За даними DIM.RIA, на Дніпропетровщині продовжують працювати відділи продажу у 86% новобудов, а 49% розпочатих житлових проєктів у регіоні вже мають статус готових. Для порівняння: у середньому по Україні частка готових новобудов становить 34%.

Загалом на ринку оренди Дніпропетровщини попит зріс на 28% за одночасного скорочення пропозиції на 15%, а оренда однокімнатних квартир за рік подорожчала на третину. На вторинному ринку ціни також переважно зростають, тоді як інтерес до новобудов за останній місяць дещо послабився.

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