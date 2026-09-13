Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває — за даними моніторингу порталу Мінфін, за останній місяць помітно зросли ціни на курячі яйця, свинину, цукор, борошно та гречку.

Підвищення тарифів у Кропивницькому — не єдиний удар по гаманцях місцевих мешканців. Подорожчання продуктів у Кіровоградській області за останній місяць помітно прискорилося, свідчать свіжі дані щоденного моніторингу порталу Мінфін (minfin.com.ua), який відстежує ціни в мережах Auchan, Metro, Novus, Megamarket та інших.

Найбільше подорожчали курячі яйця. Десяток «Квочка» категорії С1 ще в серпні коштував у середньому 57,12 гривні, а станом на 11 вересня — вже 69,55 гривні: плюс 12,43 гривні, або понад 22%. Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) зросли ще відчутніше — з 59,49 до 74,75 гривні, а упаковка з 18 штук — зі 106,95 до 129 гривень.

Піднялися в ціні й окремі види свинини. Найдорожчий ошийок за місяць додав понад 35 гривень: середня ціна зросла з 314,38 до 349,92 гривні за кілограм. Грудинка подорожчала з 205,75 до 214,15 гривні, підчеревина — з 218,14 до 234,97, а шашлик — з 268,52 до 271,13 гривні. Натомість лопатка трохи подешевшала: з 222,67 до 218,37 гривні.

Із бакалії найбільше зріс цукор. Кілограм кристалічного цукру тепер коштує в середньому 33,55 гривні проти 30,22 гривні в серпні — це приблизно плюс 11%. Борошно «Хуторок» пшеничне подорожчало незначно: кілограм — з 35,88 до 36,72 гривні, а двокілограмовий пакет — із 70,96 до 72,64 гривні.

Гречка залишається найстабільнішою в кошику: середня ціна кілограма зросла лише з 74,63 до 76,20 гривні. Розкид між мережами при цьому суттєвий — від 65,90 гривні в Metro до 99 гривень у Megamarket, тож порівнювати ціни перед походом у магазин справді вигідно.

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