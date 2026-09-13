Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив одноразову матеріальну допомогу 19 першокласникам із вразливих категорій — кожен отримає по 3 000 гривень. Розповідаємо, хто саме може розраховувати на виплату.

Грошова допомога в Чернігівській області охопила ще одну категорію дітей — 11 вересня виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив матеріальну підтримку для першокласників із вразливих категорій. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому.

Матеріальну допомогу в розмірі 3 000 гривень отримають 19 першокласників закладів загальної середньої освіти Чернігова. Виплата передбачена міською програмою і надається дітям, які цього року вперше сядуть за шкільні парти в комунальних школах міста.

Хто має право на виплату

Допомогу призначили дітям трьох категорій:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Саме ці 19 першокласників із зазначених категорій отримають по 3 000 гривень одноразової допомоги. Гроші мають підтримати родини напередодні навчального року — на шкільне приладдя, одяг чи інші потреби першачка.

Як надається підтримка

Рішення про виплату погодив виконавчий комітет Чернігівської міської ради 11 вересня 2026 року. Допомога передбачена чинною міською програмою соціальної підтримки мешканців громади і надається в межах її фінансування.

Окрім підтримки першокласників, на тому ж засіданні виконком погодив і інші соціальні виплати: одноразову допомогу членам сімей загиблих Захисників і Захисниць на загальну суму 792 641 гривню, компенсації за виготовлення надмогильних пам'ятників, а також виплати власникам пошкодженого чи зруйнованого внаслідок російської агресії житла.

Куди звертатися батькам

Дітям зазначених категорій, які йдуть до першого класу комунальних закладів загальної середньої освіти Чернігова, допомогу надають за наявності відповідних підтверджувальних документів — про статус дитини-сироти, позбавлення батьківського піклування чи статус члена сім'ї загиблого Захисника. За уточненням щодо нарахування виплати можна звернутися до управління соціального захисту населення Чернігівської міської ради або безпосередньо до закладу освіти, де навчається дитина.

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