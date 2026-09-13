Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі нараховують за понаднормовий страховий стаж — за кожен повний рік роботи понад встановлену норму пенсію за віком збільшують на 1% її розміру.

Затримки поїздів у Запоріжжі 13 вересня стали незручністю для пасажирів, а поки залізниця відновлює графік, Пенсійний фонд України нагадав про важливі правила для містян. Йдеться про доплати для пенсіонерів у Запоріжжі, які мають понаднормовий страховий стаж.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, надбавку за понаднормовий стаж нараховують за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. За кожен такий рік пенсія за віком збільшується на 1% її розміру, обчисленого відповідно до статті 27 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

При цьому збільшення не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком за кожний понаднормовий рік. Окреме правило діє для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року: тоді нормативний стаж становив 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, тому надбавка починається вже після перевищення цих меж.

У Пенсійному фонді наголошують: наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений. Крім того, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 35 років стажу в чоловіків та 30 років у жінок встановлюють на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як оформити надбавку за понаднормовий стаж

Зазвичай надбавку за понаднормовий стаж обчислюють автоматично під час призначення або перерахунку пенсії — якщо весь страховий стаж підтверджено документами. Якщо ж частину років роботи не враховано, пенсіонеру варто подати до сервісного центру ПФУ трудову книжку, довідки про періоди роботи та інші документи, що підтверджують стаж.

Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду у Запоріжжі або зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номером 0 800 503 753. Детальніше правила викладені на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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