У столиці на проспекті Маяковського сталася ДТП за участю маршрутки і таксі.

Як передає Politeka, посилаючись на Telegram-канал "Магнолія-ТВ", причиною ДТП стало недотримання правил дорожнього руху.

Як розповів учасник ДТП - водій таксі - він рухався по проспекту Маяковського на зелене світло. На перехрестя з вулицею Закревського несподівано виїхало маршрутне таксі. Водій останнього намагався "проскочити" в той час, коли для нього вже загорілося червоне світло. Своєю чергою, водій таксі не зміг уникнути зіткнення, через те, що на зустрічній смузі був інтенсивний рух. Тому уникнути аварії не вдалося.

Водій маршрутного таксі розповів, що правил не порушував. Однак свідки аварії розповіли, що маршрутка їхала саме на червоне світло.

Допомога лікарів знадобилася пасажирці таксі. Медики швидкої допомоги доставили її в лікарню з травмою голови. Пасажири, що були в салоні маршрутки, на щастя не постраждали.

На місці ДТП прибули працівники слідчо-оперативної групи, які з'ясовували всі нюанси аварії.

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