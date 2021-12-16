Мати Дмитра Рудюка, який наразі перебуває під слідством за підозрою у масштабній ДТП у Луцьку, зворушила користувачів несподіваною заявою.

Ганна Ільчук прокоментувала ситуацію з ДТП, в якій постраждали шестеро людей, "24 каналу". Вона заявила, що підтримає справедливе рішення суду для свого сина.

Мати Рудюка бачиться з потерпілими і намагається їм матеріально допомогти. Зокрема, вона переживає за стан здоров'я жінки, яка найбільш постраждала. Олена Коломійчук переходила дорогу разом з п'ятирічним сином. Удар був такої сили, що вона відлетіла на кілька метрів. Жінка зараз перебуває в комі, а її син почав заїкатися.

Мати 16-річного підозрюваного заявила, що не найматиме дорогих адвокатів синові, і хоче, щоб він отримав по заслугах.

"Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити термін. Ні, повірте. Я не наймаю йому адвокатів, він отримає те, що заслужив", - заявила жінка.

Нагадаємо, аварія сталася 12 грудня по проспекту Соборності в Луцьку. Тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло і в'їхав у людей на "зебрі". Підліток взяв ключі від батьківського авто без дозволу, поки вітчим був на заробітках за кордоном. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, поки триває слідство.

Користувачі активно коментують сміливу заяву матері Дмитра Рудюка:

"Справедлива жінка... бажаю їй витримати це випробування❤️"

"Ось це я в шоці. Вперше таке читаю. Сильно"

"Добре, що усвідомлює те, що сталося. Багато матерів своїх уб**дків захищають навіть після найжахливіших вчинків"

"будь-яка нормальна мати буде захищати свою дитину. Вона ж виховала, тепер відрікається - це не мати"

"Як завжди ТСН все перекрутить з ніг на голову. Мама просто не відмазує сина, тому що це звичайна сім'я українців, у яких сталася біда. А захищати і любити його вона не перестане. Шкода всіх"

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