Водій збив велосипедиста, і намагався втекти з місця ДТП - поліція повідомила подробиці події і оприлюднила кадри, користувачі Мережі обговорили інцидент в коментарях.

У суботу, 18 грудня, близько 20:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП Чернігівщини у Фейсбук.

ДТП сталася в Бахмачі (Чернігівська обл.) на вулиці Батуринській. Водій легковика збив велосипедиста, та намагався втекти з місця, однак не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

На жаль, потерпілий помер від отриманих травм по дорозі в лікарню.

Прибулі правоохоронці встановили особу водія, ним виявився 54-річний депутат міської ради, його затримали.

Наразі ведеться слідство за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Встановлюються всі обставини ДТП.

Користувачі Мережі обговорили інцидент, що стався, і висловили свої співчуття:

"Щирі співчуття родині загиблого...", "за грати, немає вибачення!", "Стан на зараз:

Від тесту на алкоголь відмовився, ліг в кардіологію-очікуваний результат-стало погано з серцем, погана дорога, не впорався з керуванням-нещасний випадок", " а чи покарають? Або відкупиться".

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" потрапив у ДТП

Як повідомляла Politeka, кадри трагічної ДТП у Дніпрі

Також Politeka писала, що 16-річний підліток збив на "зебрі" шестеро людей