У суботу, 18 грудня, близько 20:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП Чернігівщини у Фейсбук.
ДТП сталася в Бахмачі (Чернігівська обл.) на вулиці Батуринській. Водій легковика збив велосипедиста, та намагався втекти з місця, однак не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.
На жаль, потерпілий помер від отриманих травм по дорозі в лікарню.
Прибулі правоохоронці встановили особу водія, ним виявився 54-річний депутат міської ради, його затримали.
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Наразі ведеться слідство за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Встановлюються всі обставини ДТП.
Користувачі Мережі обговорили інцидент, що стався, і висловили свої співчуття:
"Щирі співчуття родині загиблого...", "за грати, немає вибачення!", "Стан на зараз:
Від тесту на алкоголь відмовився, ліг в кардіологію-очікуваний результат-стало погано з серцем, погана дорога, не впорався з керуванням-нещасний випадок", " а чи покарають? Або відкупиться".
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