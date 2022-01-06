Ситуація з масовими протестами в Казахстані, що прогриміла на весь світ 4 січня, посилюється - через два дні тисячі людей громлять урядові будівлі, дають відсіч правоохоронцям і військовим, а також грабують магазини.

Особливо становище загострилося в Алмати з населенням в 1,77 млн. чоловік. Місто перетворилося на центр протестів. Мародери б'ють шибки в магазинах і банках, всюди спалахують пожежі.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який змінив Нурсултана Назарбаєва, анонсував жорсткі заходи. По трасах їдуть колони військової техніки, в країну летять військові фахівці з країн ОДКБ.

Мітингувальники в Алмати зробили спробу штурму мерії міста, передає Телеграм-канал Shot. У Мережі з'явилися кадри з військовими на площі перед мерією, вони взяли в кільце демонстрантів. За наявними даними, тут знаходилося близько 50 одиниць техніки, в тому числі вантажівки з озброєними силовиками. Близько 200 мітингувальників з вогнепальною зброєю почали перестрілку з військовими.

Через деякий час з'явилися дані, що військові зняли оточення і покинули площу Республіки в Алмати. У заворушеннях загинули 8 поліцейських і солдатів Нацгвардії, ще 317 поранені.

Також були ліквідовані десятки нападників. Про це з посиланням на офіційного представника Департаменту поліції Алмати Салтаната Азірбека повідомив Sputnik Казахстан. "Десятки нападників ліквідовані, їх особи ідентифікуються", - пише видання, посилаючись на Азірбека.



Крім того, з'явилася інформація про захоплення аеропорту в Алмати. Телеграм-канал Mash цитує жителя Москви, який прилетів з дівчиною в Казахстан покататися на лижах, про те, що відбувається в аеропорту зараз. Пара намагалася покинути країну першим же ліпшим рейсом, і з шостої вечора 5 січня замкнена на борту з іншими пасажирами.

"Ми сіли в літак і потім аеропорт захопили, ось. Нас відігнали подалі", - розповів москвич.

Пасажирам обіцяють, що вивезуть їх під супроводм назад у місто.

Тим часом, МЗС РФ рекомендує росіянам "уникати місць масового скупчення людей і по можливості сховатися в готелях або будинках".

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