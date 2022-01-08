Як повідомляє Politeka.net, найсильніший удар припав на місто Алмати, в центрі якого 8 січня триває стрілянина і зіткнення правоохоронних органів та учасників акції протесту.
При цьому, незважаючи на введення надзвичайного стану і вогню на стрілянину з боку силовиків, громадяни країни продовжують виходити на мітинги і ведуть бої з силовиками.
Очевидці публікують кадри зруйнованого міста з наслідками зіткнень силовиків і протестувальників. Зокрема, на відео показано спалений транспорт, розбиті вікна та гільзи від боєприпасів, розграбовані магазини і банкомати.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Фіналістка "Холостяка" Юлія Зайка засвітила принади фігури в сукні за 799 гривень: "Хотіла повернути"
Знаменитий актор пішов з життя в новорічну ніч: тіло артиста знайшла дружина
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов зізнався, на що витратить виграш: "Велика частина грошей піде на..."
"Це просто маразм": українці просять Квартал 95 більше не знімати "Сватів" після 7-го сезону
Також в мережі очевидці публікують відео, на яких чути автоматні черги в місті Алмати.
У МВС Казахстану повідомили про затримання понад 4 200 людей. Попередній збиток бізнесу через протести в Казахстані становить понад 200 мільйонів доларів. При цьому 99% збитку припадає саме на місто Алмати.
Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала заяву з вимогою скасувати наказ Токаєва про стрілянину по протестуючих без попередження.
Нагадаємо, бунт у Казахстані переріс у стрілянину, адмінбудівлі у вогні: перші кадри.
Як повідомляла Politeka, аеропорт захоплений, по трасах їдуть колони військової техніки, з'явилися дані про жертви в Казахстані.
Також Politeka писала, що ціни на газ змусили людей вийти на вулиці, фото: дороги перекривають, кадри бунту в Казахстані.