На цьому тижні в Казахстані спалахнули масові протести - 8 січня вони продовжилися, в даний час у великих містах введений режим НС, в тому числі в столиці.

Як повідомляє Politeka.net, найсильніший удар припав на місто Алмати, в центрі якого 8 січня триває стрілянина і зіткнення правоохоронних органів та учасників акції протесту.

При цьому, незважаючи на введення надзвичайного стану і вогню на стрілянину з боку силовиків, громадяни країни продовжують виходити на мітинги і ведуть бої з силовиками.

Очевидці публікують кадри зруйнованого міста з наслідками зіткнень силовиків і протестувальників. Зокрема, на відео показано спалений транспорт, розбиті вікна та гільзи від боєприпасів, розграбовані магазини і банкомати.

Також в мережі очевидці публікують відео, на яких чути автоматні черги в місті Алмати.

У МВС Казахстану повідомили про затримання понад 4 200 людей. Попередній збиток бізнесу через протести в Казахстані становить понад 200 мільйонів доларів. При цьому 99% збитку припадає саме на місто Алмати.

Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала заяву з вимогою скасувати наказ Токаєва про стрілянину по протестуючих без попередження.

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