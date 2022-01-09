У Чернігівській області прогримів вибух на меблевий фабриці.

Подробиці інциденту повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву пелетів.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Зазначимо, в ДСНС регулярно нагадують, что порушення правил поводження з опалювальними приладами, неправильне користування ними – основні причини пожеж та загорянь у осінньо-зимовий період.

Рятувалльники підкреслюють, що всю опалювальну систему необхідно ретельно перевіряти, димоходи печей – прочищати, не залишати опалювальні прилади без нагляду, не сушити на них речі, а у разі виявлення пошкоджень чи несправностей – вчасно ремонтувати.

Нагадаємо, сильна пожежа спалахнула в багатоповерхівці в Києві, врятувалися не всі: "Тіло було виявлено на..."

Як повідомляла Politeka, авіабомбу та інші небезпечні знахідки випадково виявили на Одещині: кадри з місця

Також Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку, є загиблі: "У квартирі було виявлено..."