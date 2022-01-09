Подробиці інциденту повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву пелетів.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.
"Не ганьбіть наш народ": Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо
Зупинилося серце знаменитого голлівудського актора і володаря "Оскара": "Гідний, граціозний, розумний..."
"Не ганьбіть наш народ": Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо
Горе прийшло в сім'ю переможця "Голосу країни" Лазановського: "Моя квіточка, спасибі за тепло і любов..."
Дружина-красуня Комарова зі "Світ навиворіт" в домашній обстановці похвалилася смачненьким: "Як вам?"
Зазначимо, в ДСНС регулярно нагадують, что порушення правил поводження з опалювальними приладами, неправильне користування ними – основні причини пожеж та загорянь у осінньо-зимовий період.
Рятувалльники підкреслюють, що всю опалювальну систему необхідно ретельно перевіряти, димоходи печей – прочищати, не залишати опалювальні прилади без нагляду, не сушити на них речі, а у разі виявлення пошкоджень чи несправностей – вчасно ремонтувати.
Нагадаємо, сильна пожежа спалахнула в багатоповерхівці в Києві, врятувалися не всі: "Тіло було виявлено на..."
Як повідомляла Politeka, авіабомбу та інші небезпечні знахідки випадково виявили на Одещині: кадри з місця
Також Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку, є загиблі: "У квартирі було виявлено..."