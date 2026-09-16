Головне управління Пенсійного фонду в Сумській області продовжує роз'яснювати порядок оформлення одноразової допомоги «Зимова підтримка» у 19 400 грн — цього разу відомство відповіло на запитання щодо ВПО та онлайн-подання заяв.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області продовжує оформлюватися — Пенсійний фонд роз'яснив, що заяву на одноразову «Зимову підтримку» в 19 400 грн можна подавати дистанційно, зокрема й внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, відповівши на запитання жителів громад, які надходять найчастіше про онлайн-подачу заяв, внутрішньо переміщених осіб та повторне звернення за виплатою.

Хто з ВПО може розраховувати на 19 400 гривень

У відомстві наголосили: внутрішньо переміщені особи теж можуть звертатися по «Зимову підтримку», однак для цього має збігатися кілька умов. Людина повинна фактично проживати на території громади, включеної до відповідного переліку, і мати статус ВПО саме за адресою свого фактичного проживання.

«Якщо людина фактично проживає на території громади, включеної до відповідного переліку, і має статус ВПО за адресою фактичного проживання», — пояснили у Головному управлінні.

Окремо звернули увагу на випадок, коли людина зареєстрована в Сумській області, але нині мешкає в іншому регіоні. У такому разі право на виплату визначається не лише реєстрацією: «Зимова підтримка» передбачена для тих, хто фактично проживає на прифронтових територіях, включених до відповідних переліків.

Як подати заяву онлайн

Заяву можна подати дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, якщо є технічна можливість привести зазначені документи.

«Для цього потрібно подати скан-копію заповненої заяви встановленого зразка разом зі скан-копіями відповідних документів та підписати їх цифровим підписом», — роз'яснили у відомстві.

Чи замінює «Зимова підтримка» інші допомоги

У Головному управлінні нагадали: якщо людина раніше вже зверталася за іншою допомогою на опалення або дрова, це не замінює заяву на «Зимову підтримку». Це різні виплати, і вони не стосуються одна одної.

Порядок виплати «Зимової підтримки» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2026 року №1084, тож для визначення підстав її призначення потрібно подати відповідну заяву.

Куди звертатися за консультацією

Консультації щодо «Зимової підтримки» можна отримати в Контакт-центрі Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Після з'єднання потрібно обрати відповідну тематику, натиснувши кнопку «8». Перелік громад і категорій отримувачів визначає Кабінет Міністрів України, а обласне управління приймає заяви та допомагає людям зорієнтуватися в порядку оформлення.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Сумській області: які суми передбачені для різних категорій переселенців.