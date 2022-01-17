Сильна пожежа сталася пізно ввечері в неділю, 16 січня, на автозаправці в Полтавській області - в ДСНС розкрили подробиці інциденту.

Згідно з даними рятувальників, близько 22.10 у Кременчуці сталася ДТП на території однієї з "АЗС". Мікроавтобус врізався в ємність з газом (орієнтовно 5 м куб.), в результаті чого тут же спалахнув.

Станом на 22.45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля та транспортного засобу. Рятувальники задіяли водяні стволи для гасіння та захисту. Протипожежне водопостачання знаходилося в 350 м від місця пожежі.

"Загрози поширення пожежі на ємності з пальним автозаправки немає", - уточнили в ДСНС.

Спочатку в гасінні пожежі брали участь 20 рятувальників і 5 одиниць техніки, трохи пізніше кількість бійців збільшилася до 28 осіб, також прибули ще три пожежні машини.

У прес-службі ДСНС зазначили, що станом на 6 ранку 17 січня пожежу було ліквідовано.

Раніше ми розповідали про страшну ДТП в Болгарії з туристичним автобусом, який врізався в огорожу і загорівся. В результаті трагедії, 46 людей загинули, в тому числі 12 дітей.

Відомо, що аварія сталася вночі на трасі Софія – Благоєвград. Македонський туравтобус з незрозумілих причин з'їхав з дороги. Всього в ньому на момент інциденту перебувало 52 пасажири і водій. В результаті удару з огорожею, заклинило двері, що тільки погіршило ситуацію, коли почалася пожежа.

Нагадаємо, що чоловік облив себе пальним і спалахнув полум'ям посеред перехрестя: відео від очевидців

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