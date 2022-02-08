Є жертви внаслідок загоряння приватного домоволодіння в населеному пункті, розташованому в Донецькій області

Про те, що через пожежу в приватному будинку, зафіксовану в місті обласного значення, Покровську, у вівторок, 8-го лютого, загинуло троє українців, включаючи двох неповнолітніх, інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Як стало відомо, вогонь охопив приватний будинок, що знаходиться по вулиці Руднєва, 58, в ніч на цей вівторок, о 2 годині 32 хвилини. Після проведення гасіння осередків загоряння і ретельного вивчення частково згорілої споруди, фахівцями-рятувальниками були виявлені тіла 3-х загиблих: чоловіка 1987-го року народження, а також дівчинки й хлопчика, 2020-го і 2009-го років народження відповідно.

Пожежа. Фото: dn.dsns.gov.ua

Крім цього, через пожежу ще й постраждала Українка, 1980-го року народження, яку встигли екстрено госпіталізувати, своєчасно направивши у відділення хірургії Покровської центральної районної лікарні.

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Зазначимо, що рятувальники досить швидко погасили пожежу: локалізація полум'я завершилася трохи більше, ніж за годину - о 3 годині 44 хвилини ранку, а повна ліквідація - о 4 годині 17 хвилин ранку. На цей час основна версія трагічного інциденту - недотримання норм пожежної безпеки при використанні дров'яної печі.

Пожежа. Фото: dn.dsns.gov.ua

Також, у рятувальній операції взяли участь 10 персон особового складу плюс 3 одиниці спецтехніки.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що через аварію в Харкові, житлові масиви залишилися без теплопостачання.

Також раніше ми інформували про те, що у Харкові поліціянт побив жінку за відмову надіти медичну маску.

А до цього наш портал повідомляли про те, що поблизу від Нової Одеси в трагічному ДТП постраждала ціла сім'я, в тому числі й діти.