Копи розшукують підозрюваного після того, як учень отримав ножове поранення, а співробітник служби безпеки - кулю в ногу, передає видання Associated Press з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередньою інформацією, на парковці школи сталася бійка між учнями, в результаті якої 14-річний юнак отримав ножове поранення. Охоронець, який, мабуть, намагався втихомирити бешкетників, отримав вогнепальне поранення в ногу, безпечне для життя.

За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, в той час в школі все ще перебували близько 100 учнів, які займалися позакласними заняттями. Їм наказали сховатися на місці, і як тільки небезпека минула, їх змогли забрати рідні.

Після стрільби школа перейде на дистанційні заняття протягом наступних кількох днів.

Розташований неподалік Державний коледж Буффало скасував вечірні заняття та заходи, порекомендувавши студентам перебувати вдома.

Ситуацію прокоментував мер міста Байрон Браун: "Стрілянина в школах відбувається занадто часто в цій країні. Ми ніколи не думали, що це станеться тут, в Буффало".

Two people shot outside a Buffalo, New York high school https://t.co/tABH3QTEy7 — SearchBeat.com (@travelerapps) February 10, 2022

Police searching for suspect after pupil stabbed and safety officer shot exterior Buffalo highschool https://t.co/9awoChKZYo — Vata News (@newsvata) February 10, 2022

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