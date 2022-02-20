17 лютого стало відомо, що в місті Краків (Польща) пройшов потужний ураган. Про це повідомляє польське видання "tvn24".
В результаті урагану, швидкість вітру якого досягла 100 км/год, на місці будівництва житлового комплексу впав будівельний кран (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Його висота була понад 20 метрів, він впав на новобудови. В результаті падіння отримали поранення чотири людини, двоє з них загинули. Ними виявилися двоє чоловіків, одному було - 23, іншому 63.
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Момент падіння будівельного крана вдалося засняти очевидцям з поруч стоїть будівлі.
Нагадаємо, сто раніше літак "British Airways" не зміг приземлитися через сильні пориви вітру. Він повинен був здійснити посадку в аеропорту "Хітроу". Однак, літаку все вже вдалося приземлитися з другої спроби, постраждалих не було. Як відомо, це сталося через шторм "Коррі", швидкість вітру якого досягала більше сотні км/год.
"This pilot deserves a medal" says one onlooker as a British Airways plane hit the runaway at Heathrow Airport at 160 mph 👀🤯✈️ pic.twitter.com/udBxwQTEuY— Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2022
Раніше повідомлялося, ураган випробував на міцність літак з сотнями пасажирів, кадри до мурашок.
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