17 лютого стало відомо, що в місті Краків (Польща) пройшов потужний ураган. Про це повідомляє польське видання "tvn24".

В результаті урагану, швидкість вітру якого досягла 100 км/год, на місці будівництва житлового комплексу впав будівельний кран (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Його висота була понад 20 метрів, він впав на новобудови. В результаті падіння отримали поранення чотири людини, двоє з них загинули. Ними виявилися двоє чоловіків, одному було - 23, іншому 63.

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Момент падіння будівельного крана вдалося засняти очевидцям з поруч стоїть будівлі.

Нагадаємо, сто раніше літак "British Airways" не зміг приземлитися через сильні пориви вітру. Він повинен був здійснити посадку в аеропорту "Хітроу". Однак, літаку все вже вдалося приземлитися з другої спроби, постраждалих не було. Як відомо, це сталося через шторм "Коррі", швидкість вітру якого досягала більше сотні км/год.

Раніше повідомлялося, ураган випробував на міцність літак з сотнями пасажирів, кадри до мурашок.

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