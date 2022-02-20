17 февраля стало известно, что в городе Краков (Польша) прошел мощный ураган. Об этом сообщает польское издание "tvn24".
В результате урагана, скорость ветра которого достигла 100 км/ч, на месте строительства жилого комплекса упал строительный кран (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Его высота была более 20 метров, он упал на новостройки. В результате падения получили ранение четыре человека, двое из них погибли. Ими оказались двое мужчин, одному было - 23, другому 63.
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Момент падения строительного крана удалось запечатлеть очевидцам с рядом стоящего здания.
Напомним, сто ранее самолет "British Airways" не смог приземлиться из-за сильных порывов ветра. Он должен был совершить посадку в аэропорте "Хитроу". Однако, самолету всё уже удалось приземлиться со второй попытки, пострадавших не было. Как известно, это случилось из-за шторма "Корри", скорость ветра которого достигала более сотни км/ч.
"This pilot deserves a medal" says one onlooker as a British Airways plane hit the runaway at Heathrow Airport at 160 mph 👀🤯✈️ pic.twitter.com/udBxwQTEuY— Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2022
Ранее сообщалось, ураган испытал на прочность самолет с сотнями пассажиров, кадры до мурашек.
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