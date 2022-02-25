Харків'яни фотографують ракети, які "прилетіли" в спальні райони міста - як йдуть справи з обороною першої столиці України.

Як повідомляють українські Телеграм-канали, ракети зафіксовані поруч з житловими будинками в районі Кінного ринку в Слобідському районі та в Москвоському районі Харкова.

Згідно з даними голови ОДА Харківської області Олега Синєгубова, після першої доби російського вторгнення, 25 лютого, ЗСУ і територіальна оборона продовжують давати активну відсіч російському агресору.

"Цієї ночі активні бої велися і триває наступ російських військ в Дергачах і Печенігах", - йдеться в повідомленні.

За ніч, за офіційними даними, в Харківській області госпіталізовано 7 військових.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович проінформував про військову ситуацію на Харківщині під час брифінгу станом на 11 годину.

Вранці 25 лютого українські військовослужбовці успішно відбили чергову атаку російських військових.

"Харків тримається. Вранці відбили ще одну атаку, спробу наступу. Харків завжди був особливим містом, іншою столицею України, і там ворог, я думаю, не пройде", — заявив Арестович.

Зазначимо, згідно свіжої інформації спікера МВС України Вадима Денисенка, до цього моменту зафіксовано вже 412 обстрілів з боку російських окупантів з початку військових дій.

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