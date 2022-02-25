Росія вторглася на територію України 24 лютого, зараз ворожа техніка знаходиться в Києві - за інформацією ЗМІ, чути вибухи й стався обстріл однієї з будівель.

У центрі Києва повідомляють про вибухи, а на проспекті Перемоги обстріляні недобудови біля Центрального Рагсу. В ефірі телеканал Україна 24 повідомили, що поки невідомо, чим обстріляли недобудовані будівлі - снаряди або ракети.

Зазначимо, що зовсім недалеко від місця вибуху знаходиться Центральний залізничний вокзал і Міністерство інфраструктури.

У Телеграм-Каналі ТСН повідомляє, що вибух прогримів на Майдані, проте інформація ще потребує підтвердження.

Зазначимо, Володимир Зеленський у зверненні до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона зазначив, що сьогодні Україна потребує оборонну підтримку, як ніколи.

Президент України повідомив про підступні обстріли Києва агресором.

"Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції повинні бути ще більше посилені", - написав Зеленський у Твіттері.

Підкреслимо, в столиці оголошена повітряна тривога вже втретє за ранок, 25 лютого. Киян просять терміново піти в укриття. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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