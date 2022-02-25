У центрі Києва повідомляють про вибухи, а на проспекті Перемоги обстріляні недобудови біля Центрального Рагсу. В ефірі телеканал Україна 24 повідомили, що поки невідомо, чим обстріляли недобудовані будівлі - снаряди або ракети.
Зазначимо, що зовсім недалеко від місця вибуху знаходиться Центральний залізничний вокзал і Міністерство інфраструктури.
У Телеграм-Каналі ТСН повідомляє, що вибух прогримів на Майдані, проте інформація ще потребує підтвердження.
Зазначимо, Володимир Зеленський у зверненні до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона зазначив, що сьогодні Україна потребує оборонну підтримку, як ніколи.
В окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає
У Києві оголошено повітряну тривогу: що робити і де ховатися
Українські військові розбили ворожий десант, кадри: що кажуть у Генштабі
Росія пішла в бій танками під Харковом, ЗСУ розгромили противника: "Зупинили танкову атаку..."
Зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами: "Ми зняли це рівно 10 років тому»
Президент України повідомив про підступні обстріли Києва агресором.
"Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції повинні бути ще більше посилені", - написав Зеленський у Твіттері.
Підкреслимо, в столиці оголошена повітряна тривога вже втретє за ранок, 25 лютого. Киян просять терміново піти в укриття. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Нагадаємо, ЗСУ повернула контроль над островом Зміїний, відомо про нові втрати російської авіації
Як повідомляла Politeka, ворог використовує українську військову техніку і переодягнувся у форму ЗСУ
Також Politeka писала, українців попередили про небезпечні мітки