У ДПСУ зазначили, що ніколи не кинуть полонених українських хлопців і зроблять все, щоб вони повернулися додому.

Окупанти у своєму цинізмі йдуть на злочини, за які їм вже світить суд у Гаазі. Під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомили в ДПСУ.

Для того, щоб дізнатися долю прикордонників на острові Зміїний було відправлено судно морської рятувально-пошукової служби "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію.

"Однак разом з екіпажем судно було незаконно захоплено окупантами. Зараз ми також підключаємо міжнародні гуманітарні місії, щоб отримати список всіх хлопців, що знаходяться у ворога", – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що ніколи не кинуть полонених українських хлопців і зроблять все, щоб вони повернулися додому.

"Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути їх додому. Слава захисникам острова Зміїний!"- підсумували в ДПСУ.

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