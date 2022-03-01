Оккупанты в своем цинизме идут на преступления, за которые им уже светит суд в Гааге. Во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный русские военные корабли захватили гражданское спасательное судно "Сапфир".
Об этом сообщили в ГНСУ.
Для того, чтобы узнать судьбу пограничников на острове Змеиный было отправлено судно морской спасательно-поисковой службы "Сапфир", которое исполняло гуманитарную миссию.
"Однако вместе с экипажем судно было незаконно захвачено оккупантами. Сейчас мы также подключаем международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех находящихся у врага ребят", – говорится в сообщении.
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В ГНСУ отметили, что никогда не бросят пленных украинских ребят и сделают все, чтобы они вернулись домой.
"Украина своих не бросает. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вернуть их домой. Слава защитникам острова Змеиный!" – подытожили в ГНСУ.
Напомним, грузинский балкер отказался заправлять судно РФ.
Как сообщала Politeka, Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы.
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