Старший помічник капітана грузинського судна, дізнавшись, що за допомогою до нього звертаються росіяни, відмовився їх заправляти. Відповідне відео з'явилося в мережі.
Між екіпажами суден відбувся наступний діалог:
- Екіпаж Росії, хлопці, ми відмовляємося постачати ваш пароплав.
- Хто з нами говорить?
- З вами говорить старший помічник капітана з Грузії. Ми не будемо постачати ваш пароплав. Русский корабль, иди....
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- Шановні, давайте без політики, у нас паливо закінчується.
- Ну, якщо у вас паливо закінчується, ви можете використовувати весла. Слава Україні! Героям слава!
Як відомо, фразу ,яка стала крилатою, сказали українські прикордонники на острові Зміїний російським військовим у відповідь на вимогу здатися 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що за його даними, прикордонників було 13, і всі вони загинули. Всім їм присвоїли звання Героїв України.
Пізніше російські ЗМІ повідомили про доставку військовослужбовців України, які перебували на острові, до тимчасово окупованого Росією Севастополя.
Острів атакували крейсер "Москва" і патрульний корабель "Василь Биков".
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