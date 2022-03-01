В Україні зник телесигнал, як виявилося, окупанти підірвали телевежу в Києві, з'явилися фото.

Близько 17.30 в українців зник телесигнал. Про це пише Politeka.net.

Як з'ясувалося, окупанти вдарили по київській телевежі. В Мережі опублікували кадри події.

"У Києві в районі Борщагівки і Дорогожичів прогриміли вибухи Удар був нанесений по Київській телевежі", - йдеться в повідомленні.

"Якийсь час канали не працюватимуть.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів", - йдеться в повідомленні МВС України в Телеграм.

На щастя, ніхто не постраждав.

Зазначимо, українців закликають дивитися телеканали, використовуючи Інтернет, або чекати підключення до резервного мовника.

Нагадаємо, українцям розповіли, як правильно фотографувати наслідки ворожої атаки

Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков про переломний момент у війні з Росією

Також Politeka писала, Лобода в сльозах звернулася до росіян, кадри