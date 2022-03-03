3 березня на Енергодар йде понад 100 одиниць важкої техніки. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net.
Мер міста попросив негайно залишити вулиці і відійти від вікон, а також не користуватися ліфтами.
Ворог обстріляв блокпост, через що в небо піднялися клуби диму. Крім того, окупанти застосовують зброю проти мирного населення.
Станом на 17.15, на блокпості триває бій. Українці чинять опір і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією на бул. Каштановий, вул. Молодіжна при обстрілі постраждали кілька будинків. Кількість поранених уточнюється, пише Орлов.
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Пізніше з'ясувалося, що на Б. Каштановий, 6 через попадання в будинок сталася пожежа в квартирі на сьомому поверсі. На місце вирушили рятувальники. Також ворожий снаряд потрапив на територію другої школи.
"По можливості (тільки після припинення вогню, не наражаючи себе на небезпеку!!) фіксуйте всі пошкодження і наслідки обстрілів. Ми не кіно знімаємо. Ми документуємо злочин проти мирних людей для міжнародного трибуналу!", - написав мер міста.
У Мережі з'явилися перші кадри з місць подій.
Зазначимо, за день до цього прості енергодарці вийшли на акцію на захист свого міста і не пропустили ворожу техніку. Відомо, що в місті знаходиться найбільша електростанція в Європі.
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