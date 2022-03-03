Окупанти прориваються в Енергодар (Запорізька область), де знаходиться атомна електростанція, Зараз на блокпосту йдуть жорсткі бої чутні постріли, а також полетіли снаряди.

3 березня на Енергодар йде понад 100 одиниць важкої техніки. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net.

Мер міста попросив негайно залишити вулиці і відійти від вікон, а також не користуватися ліфтами.

Ворог обстріляв блокпост, через що в небо піднялися клуби диму. Крім того, окупанти застосовують зброю проти мирного населення.

Станом на 17.15, на блокпості триває бій. Українці чинять опір і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією на бул. Каштановий, вул. Молодіжна при обстрілі постраждали кілька будинків. Кількість поранених уточнюється, пише Орлов.

Пізніше з'ясувалося, що на Б. Каштановий, 6 через попадання в будинок сталася пожежа в квартирі на сьомому поверсі. На місце вирушили рятувальники. Також ворожий снаряд потрапив на територію другої школи.

"По можливості (тільки після припинення вогню, не наражаючи себе на небезпеку!!) фіксуйте всі пошкодження і наслідки обстрілів. Ми не кіно знімаємо. Ми документуємо злочин проти мирних людей для міжнародного трибуналу!", - написав мер міста.

У Мережі з'явилися перші кадри з місць подій.

Зазначимо, за день до цього прості енергодарці вийшли на акцію на захист свого міста і не пропустили ворожу техніку. Відомо, що в місті знаходиться найбільша електростанція в Європі.

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