Це вже другий збитий російський літак над курортним селищем через два дні.

4 березня в Одеській області знищено ворожий літак. Російський бомбардувальник збитий підрозділом української протиповітряної оборони під курортним селищем Затока.

Про це повідомила 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського на своїй сторінці в Facebook.

Морпіхи зазначили, що російський літак атакував один з об'єктів військової інфраструктури Збройних Сил України. У той же час повідомляється, що пілот ворожого літака, що ніс смерть українцям, встиг катапультуватися. Зараз його розшукують.

У коментарях українці подякували захисникам за мужність і збитий ворожий літак. А також закликали льотчика-втікача знайти і лінчувати.

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