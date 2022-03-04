4 березня в Одеській області знищено ворожий літак. Російський бомбардувальник збитий підрозділом української протиповітряної оборони під курортним селищем Затока.
Про це повідомила 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського на своїй сторінці в Facebook.
Морпіхи зазначили, що російський літак атакував один з об'єктів військової інфраструктури Збройних Сил України. У той же час повідомляється, що пілот ворожого літака, що ніс смерть українцям, встиг катапультуватися. Зараз його розшукують.
У коментарях українці подякували захисникам за мужність і збитий ворожий літак. А також закликали льотчика-втікача знайти і лінчувати.
Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.
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