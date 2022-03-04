Без можливості щось приготувати або зігрітися, залишаються сотні тисяч українців.

Унаслідок безперервних обстрілів з боку російських окупантів, в Україні не працюють понад 10 газорозподільних станцій

Про те, що на п'ятницю, 4-е березня, в нашій країні відключені 13 газорозподільних станцій, у своєму Telegram-каналі, пише " Оператор ГТС України ".

Зокрема, без стабільних поставок "блакитного палива" залишилися десятки населених пунктів України, в яких проживають сотні тисяч побутових споживачів, і це відноситься до:

Ірпеню;

Бородянці;

Гостомеля;

Стоянці;

Вознесенську;

частині Чернігова;

Ізюму;

Бражківці;

Сиротино;

Краснопопівці;

Донському;

Новотроїцькому;

Пристані;

Олешкам і багатьом іншим містам і селам на лінії вогню.

Також, критична ситуація спостерігається в Щасті. Майже перервано газопостачання Торецька(ГРС Дзержинськ) - вже зупинені котельня та хлібозавод. У ніч на цю п'ятницю, через попадання російського снаряда, знищена побутова нитка газопроводу поблизу від Сєвєродонецька, і в цьому місті теж припинено газопостачання.

Тільки завдяки героїчним зусиллям співробітників, які при першій можливості відновлюють подачу газу там, де це можливо, транспортування "блакитного палива" магістральними газопроводами проходить відносно стабільно.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти витратили майже всі свої резерви.

Також раніше ми інформували про те, що відомий виконавець попередив росіян про розплату за вторгнення в Україну.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ знищили ще один ворожий літак, який наносив удари по мирних жителях.