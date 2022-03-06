Як пише Politeka.net, українські війська одинадцятий день захищають Україну від окупаційних російських військ. Радник глави МВС Антон Геращенко показав, як під час нового бомбардування постраждало місто Овруч, яке знаходиться в Житомирській області. Кадри радник міністра опублікував у своєму тг-каналі.

На кадрах можна побачити, як зруйноване місто після бомбардування. А також на одному з відео можна побачити попадання снаряда в будівлю.

"Овруч, Житомирська область. Результат бомбардування окупантами "військових об'єктів"!",- написав Геращенко.

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