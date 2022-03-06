Як пише Politeka.net, українські війська одинадцятий день захищають Україну від окупаційних російських військ. Радник глави МВС Антон Геращенко показав, як під час нового бомбардування постраждало місто Овруч, яке знаходиться в Житомирській області. Кадри радник міністра опублікував у своєму тг-каналі.
На кадрах можна побачити, як зруйноване місто після бомбардування. А також на одному з відео можна побачити попадання снаряда в будівлю.
"Овруч, Житомирська область. Результат бомбардування окупантами "військових об'єктів"!",- написав Геращенко.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
«Грабують і розстрілюють машини»: окупанти не випускають українців зі зруйнованих міст
"Все, доліталися!": оприлюднено список білоруських льотчиків, які бомбили мирне населення України
Прем'єр Британії Джонсон розповів, як будуть далі карати Росію: "Ми робимо все можливе..."
Шахіст-зрадник України отримав по заслугах: що відомо
Нагадаємо, над Харковом був збитий ще один літак росіян, глава ХОДА розповів подробиці
Також Politeka повідомляла, що українці і кримські татари піднялися проти окупантів РФ і передали послання Путіну
А ще Politeka писала, що українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році