Як пише Politeka.net, Україна продовжує стояти під натиском окупаційних військ Росії. 11-у добу армія Путіна продовжує наступ на Україну, але отримує жорстку відповідь від захисників. Сьогодні, 6 березня, в черговий раз був наліт ворожої авіації на Чернігів, де на житловий будинок була скинута 500-кілограмова бомба. ТГ-канал оперативний ЗСУ показав фото снаряда, який не вибухнув відразу.

"Житлові масиви Чернігова сьогодні. Ворог з повітря закидав їх важкими некерованими бомбами ФАБ-500. Дві бомби впали на житлові будинки і не розірвалися", - написано було в публікації.

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