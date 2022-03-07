У Гостомелі Київської області російські окупанти обстріляли легковий автомобіль на київських номерах мирних жителів. Про це повідомили Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В результаті атаки загинули хлопець і дівчина. Окупанти буквально зрешетили їх легковик. Коли сталася трагедія, не повідомляється.

"Трагічна НП під Києвом. Гостомель, виїзд на Бучу, розстріляли білий Chevrolet Aveo. Загинули хлопець і дівчина. Співчуваємо родичам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, солдати і офіцери Білорусі масово відмовляються від вторгнення в Україну.

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Як повідомляла Politeka, ліквідованих окупантів стало ще більше.

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