Україна тримає опір Росії вже дванадцяту добу, тим часом окупанти не гребують та нищять все, що потрапляє їм на очі.

Російські загарбники пограбували приміщення церкви в селі Корюківка Чернігівської області. А сьогодні вночі в селі В'язівка на Житомирщині була знищена російськими загарбниками Церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована ще в 1862 році.

Про це повідомили Телеграм-канали і опублікували фото.

"А вчора путінський священик їх благословляв на війну. Це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, солдати і офіцери Білорусі масово відмовляються від вторгнення в Україну.

Як повідомляла Politeka, ліквідованих окупантів стало ще більше.

Також Politeka писала, що глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини.