Російські загарбники пограбували приміщення церкви в селі Корюківка Чернігівської області. А сьогодні вночі в селі В'язівка на Житомирщині була знищена російськими загарбниками Церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована ще в 1862 році.
Про це повідомили Телеграм-канали і опублікували фото.
"А вчора путінський священик їх благословляв на війну. Це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, солдати і офіцери Білорусі масово відмовляються від вторгнення в Україну.
Як повідомляла Politeka, ліквідованих окупантів стало ще більше.
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