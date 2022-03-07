Правоохоронці розповіли щодо оперативних обставини в столиці України
Про те, скільки людей на понеділок, 7-е березня було перевірено в Києві, а також скільки з них виявилося зловмисниками, але не тільки це, у своєму офіційному Telegram-каналі, пише
Зокрема, за минулі 24 години, правоохоронці Києва провели перевірки 9,952 тисячі осіб. І в цій кількості виявилося 49 людини, причетних до діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп.
Крім цього, патрульна поліція ще й виявила 2 мародерів.
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На цей момент щодо всіх затриманих почалися процесуальні заходи. Також, правоохоронці нагадують, що вони практично цілодобово знаходяться на сторожі безпеки жителів Києва.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у столиці організовано евакуацію від району Солом'янського ринку до західного кордону України.
Також раніше ми інформували про те, що українцям допоможуть знайти загублених дітей і зниклих дорослих - можна скористатися Telegram.
А до цього наш портал повідомляли про те, що перші добровольці з Великобританії вже прибувають захищати Україну.